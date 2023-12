Starke Schneefälle führen zu Totalausfällen in Bayern

Die starken Schneefälle im Süden Bayerns führen zu Totalausfällen bei der Bahn und am Flughafen. Vor allem im Münchner Raum geht zeitweise nichts mehr. Der Pasinger Viktualienmarkt im Westen Münchens versinkt im Schnee. Zu den Ständen gelangt man über schmale freigeräumte Gassen, Schirme sind unter der Schneelast zusammengebrochen. Wer hier sein Auto geparkt hat, findet es so schnell nicht wieder. Und wenn, dann muss es erst einmal von den Schneemassen befreit werden.

Und zwar komplett, also auch auf dem Dach, wie die Polizei mitteilt. Bei einer Vollbremsung rutscht die gesamte Schneeladung sonst über die Frontscheibe. Winterreifen sind übrigens Pflicht – besser, man lässt das Auto gleich stehen. Balanceakt: Wenn der Schnee sich auf dem Sattel türmt, empfehlen sich auch für Radfahrer Winterreifen, wenn nicht gar Spikes. Bei dem Anblick dürfte sich der ein oder andere dazu entschließen, auf Tauwetter zu warten. Überdachte Abstellplätze für Fahrräder – das wär doch mal was





