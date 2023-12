Der FC Bayern leistet sich gegen Eintracht Frankfurt eine Schmach. Thomas Tuchel und Thomas Müller suchen Erklärungen - und zählen sich selbst an.

Sky STAHLWERK Doppelpass - Sonntag ab 11 Uhr mit Bayern-Sportdirektor Christoph Freund LIVE im TV und im Stream auf SPORT1 Er selbst nahm sich dabei nicht aus der Schusslinie und antwortete auf die Frage, was er sich selbst ankreide: „Wenn wir eine Woche Training haben und so spielen, dann können wir uns nicht hinsetzen und sagen, wir haben alles richtig gemacht. Ich denke, die Mannschaftsleistung ist heute einfach ungenügend. Zur Mannschaft gehöre ich als Trainer mit dazu und das hat heute so nicht gereicht.“Auf die Frage, ob die Mannschaft die Eintracht unterschätzt habe, antwortete Tuchel: „Weiß ich nicht, da müssen Sie die Mannschaft fragen. Ich glaube nicht.“Der 50-Jährige selbst habe sich im Vorfeld ein wenig verwirren lassen, wie er im Nachgang offenbarte: „Wir hatten eine Viererkette erwartet, es war auch eine Viererkette und auf dem Spielberichtsbogen sah es von den Namen her so aus wie eine Fünferkett





