Junges Talent erzielt zehn Tore in einem Spiel

Nur wenige Spieler können von sich behaupten, in einem Spiel zehn Tore geschossen zu haben. Und wenn doch, dann zumeist in einem unbedeutenden Testspiel oder als Fünfjähriger auf Kleinfeld.Im November fertigten die „Gunners“ den Rivalen in einem spektakulären Spiel mit 14:3 ab und Obi sicherte sich seinen Platz in den Notizbüchern einiger Scouts. Größtenteils spielt der im dänischen Glostrup geborene Stürmer bei Arsenals U18, ist aber ebenfalls noch für den jüngeren Jahrgang spielberechtigt.

Weil bei seinem eigentlichen Team an jenem Wochenende keine Partie anstand, wurde er zur U16 versetzt und ließ den Abwehrspielern dort keine Chance., der im Mai 2019 für die norwegische U20 neunmal gegen Honduras traf. Der heute wertvollste Fußballer der Welt war seinen Gegenspielern schon damals körperlich deutlich überlegen. Auch Obi fällt mit einer Körpergröße von 1,88 Meter in die Kategorie Stoßstürme





