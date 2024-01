StreetScooter-Erfinder übernimmt Rechte und Mitarbeiter

Nachdem der Hersteller des elektrischen Post-Lieferwagens StreetScooter im zurückliegenden Jahr in die Insolvenz gerutscht war, hat nun sein Erfinder, der Aachener Professor Günther Schuh, die Rechte wieder übernommen. In einem Betriebsübergang, einer „übertragenden Sanierung“, seien die 68 Mitarbeiter in sein neues Unternehmen e.Volution gewechselt, sagte Schuh der„Die Produktion bei unserem Auftragsfertiger Neapco in Düren läuft wieder an.

“ Beim Neustart sei der Post-Konzern DHL Group „sehr hilfreich und großzügig“ gewesen, sagte Schuh. „Wir haben vereinbart, dass wir eine Charge von 700 bis 820 Fahrzeugen im ersten Halbjahr liefern. Durch dieses Auftragsvolumen sind wir auch für die Zulieferer wieder im Geschäft.“ Schuh hatte das Unternehmen hinter dem StreetScooter mit seinem Kollegen Achim Kampker an der RWTH Aachen gegründet und 2014 an die Deutsche Post verkauft. Bei dem Konzern sind laut dem Bericht noch fast alle der 22.000 seitdem gebauten elektrischen Lieferwagen im Einsat





