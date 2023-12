Schichtwechsel im Tagebau Jänschwalde

Fast 50 Jahre lang wurde im Tagebau Jänschwalde Kohle abgebaut. Nun soll der Tagebau saniert werden - ein Teil der Beschäftigten wird also weiter dort arbeiten. Deshalb wurde am Freitag in Jäschwalde ein "Schichtwechsel" gefeiert. Es ist offiziell der letzte Tag für den Tagebau Jänschwalde. Für die langjährige Zusammenarbeit hat sich das Lausitzer Bergbauunternehmen Leag bei seinen Mitarbeitern am Freitagnachmittag mit einer symbolischen Schichtwechsel-Veranstaltung bedankt.

Der Schichtwechsel selbst steht für den Wandel von der Produktion hin zur Renaturierung des Tagebaus. Für die Mitarbeiter sei das ein besonderer und emotionaler Moment, so Phillipp Nellessen, Vorstandsmitglied bei der Leag.Fast 50 Jahre lang wurde im Tagebau Jänschwalde Braunkohle gefördert - am Freitag endet mit dem "Schichtwechsel" eine Ära in der Lausitz. Die Kohlekumpel tauschen mit den Sanierern. Doch für die Renaturierung wird vorerst weiter nach Kohle gegraben."Wir verabschieden den Tagebau von der aktiven in die passive Phase", sagte er vor Beginn der Veranstaltun





rbb24 » / 🏆 12. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hexen, Trolle und Fast-Food: Merry Christmas: Weihnachtstraditionen weltweitMenschen weltweit feiern Weihnachten auf unterschiedliche Weise - manche Festtagstraditionen wirken vertraut, andere eher skurril. Eine Reise durch die bekanntesten und außergewöhnlichsten Weihnachtsbräuche der Welt.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Regierung zum Bundeshaushalt: Schuldenbremse wird 2024 nicht ausgesetztDas Bundesverfassungsgericht hat die Ampel-Regierung mit seinem Haushaltsurteil kalt erwischt. Fast vier Wochen brauchte sie für eine ...

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Thailändischer Mann berichtet von seiner Gefangenschaft in GazaWichian Temthong sitzt vor seinem Haus im Nordosten Thailands. Es ist Nacht. Wann immer es um ihn herum still wird, hört er Stimmen in seinem Kopf, die Arabisch sprechen. Fast sieben Wochen lang war er in Gefangenschaft der Hamas, in einem Tunnel, am anderen Ende der Welt. Die Stimmen rauben ihm den Schlaf, erinnern ihn an die Angst, die 52 Tage, die Stunden, in denen er sich die Kopfhaut blutig kratzte, weil sie so juckte. Fast drei Wochen ist es her, dass er gehen durfte. Frei ist er noch lange nicht.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Worldless im Test: Das schönste Metroidvania, das ihr in diesem Jahr spielen könnt!Für ihn ist WipEout 2097 der Grund, aus dem es Videospiele gibt – aber auch Indiesachen, Shooter sowie fast alles, das mit Weltraum zu tun hat. Sucht gute Storys, knackige Herausforderungen und freut sich, wenn die grauen Zellen nicht unterfordert werden.

Herkunft: eurogamer_de - 🏆 73. / 59 Weiterlesen »

Der Montag - Unser Lieblingstag!Wir zählen nicht nochmal alle Gründe auf, warum ein Montagmorgen auch so ein richtig mieser Tag sein kann. Das kommt meist von ganz allein. Wir konzentrieren uns auf die positiven Seiten! So wird der Montag (fast) unser Lieblingstag!

Herkunft: swr3 - 🏆 62. / 61 Weiterlesen »

Weihnachten in der Ukraine: Datum des Weihnachtsfestes beeinflusst durch KriegDer seit nun fast zwei Jahren andauernde Krieg hat aber nicht nur auf die Umstände Einfluss, unter denen die Ukrainer Weihnachten feiern, sondern auch auf das Datum. Denn es ist das zweite Jahr in Folge, an dem das Weihnachtsfest am 25. Dezember begangen wird.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »