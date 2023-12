Der Bergdoktor-Star spricht über ihre Beziehung zu Ehemann Felix Briegel

"Bergdoktor" -Star mit Ehemann Felix Briegel. Im Interview mit GALA verrät die Schauspielerin, was die beiden 2023 noch mehr zusammengeschweißt hat. Nächstes Jahr feiert "Der Bergdoktor" seine Volljährigkeit: Seit 18 Jahren begeistert die beliebte ZDF-Serie ein breites Publikum – und ist von Anfang an dabei. "18 Jahre, wie sich das anhört – Wahnsinn!", stellt die Schauspielerin im GALA-Interview fest.

Und auch ans Aufhören scheint die 27-Jährige nicht zu denken: "So lange, wie es die Serie gibt, werde ich dabei sein!", betont Forcher und lässt damit ihre Fan-Gemeinde aufatmen. Die Tirolerin beschreibt sich selbst als sehr treuen Menschen, in ihrem Ehemann Felix hat sie ihren Herzensmenschen gefunden. Seit über einem Jahr ist das Schauspielerpaar nun schon verheiratet – und immer noch so verliebt wie am ersten Tag. "Wenn ich bei Felix bin, geht es mir sofort besser und ich kann direkt runterfahren – und umgekehrt ist es genauso", schwärmt Forcher und verrät ihren Tipp für eine glückliche Beziehung: ein gemeinsames Hobby finden





