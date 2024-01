Fußball-Legende Franz Beckenbauer stirbt im Alter von 78 Jahren

Die Fußball-Legende starb am Montag im Alter von 78 Jahren. Das teilte seine Familie am Dienstag mit."Der Kaiser" spielte aktiv im Profi-Fußball von 1964 bis 1983 – vorwiegend beim FC Bayern München. Danach war Franz Beckenbauer unter anderem Teamchef der Fußball-Nationalmannschaft.

Auch weltweit gehörte Franz Beckenbauer zu den Allergrößten im Fußball, er wurde Weltmeister als Spieler und Trainer, holte die WM 2006 nach Deutschland, die zu einem weltweiten Imagegewinn der Bundesrepublik führte.In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen istBeckenbauer kam als Junioren-Spieler zum FC Bayern und stieg schnell zu einem der Schlüsselspieler bei den Münchnern auf. Der Junge aus dem Stadtteil Giesing holte unter anderem vier nationale Meistertitel, wurde dreimal Sieger im Europapokal der Landesmeister und Weltpokalsiege





WDRaktuell » / 🏆 25. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Basketball und Fußball an Weihnachten: Weltmeister im EinsatzBasketball und Fußball werden an Weihnachten in Deutschland und anderen Ländern gespielt. Weltmeister-Teams treten in verschiedenen Spielen an.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Das erste Tor der deutschen Fußball-BundesligaAm 24. August 1963 erzielt Friedhelm Konietzka das erste Tor der deutschen Fußball-Bundesliga im Spiel zwischen SV Werder Bremen und Borussia Dortmund. Es gibt jedoch keine Bewegtbilder von diesem historischen Moment, da keine Fernsehkameras anwesend sind.

Herkunft: DWDL - 🏆 71. / 59 Weiterlesen »

Reformen und neue Wettbewerbe: Das ändert sich 2024 im Fußball​Für Fans, Spieler und Trainer ändert sich im Fußball-Jahr 2024 einiges. Neue Formate gibt es unter anderem in der Champions League. Das schürt auch die Sorge vor Überlastung.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Fußball Bundesliga: Stuttgart gegen Leverkusen - Liveticker - 14. SpieltagLiveticker vom Spiel VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen vom 10.12.2023: heute live.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Fußball verbindet: Die integrative Kraft des Amateurklubs Türkiyemspor BerlinVolkswagens emotionale Video-Doku über den Amateurklub Türkiyemspor Berlin zeigt, welche integrative Kraft der Sport für unsere Gesellschaft hat.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Fußball und Klimaschutz: Hobbykicker verursachen erhebliche EmissionenÜberall in Deutschland schnüren Hobbykicker sonntags in Kreisligen die Fußballschuhe. Mitunter werden trotz der Kreisebene zwangsläufig viele Kilometer im Auto zurückgelegt. Das erzeugt erhebliche Emissionen.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »