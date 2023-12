Fußball verbindet: Die integrative Kraft des Amateurklubs Türkiyemspor Berlin

Fußball geht nur zusammen. Volkswagens emotionale Video-Doku über den Amateurklub Türkiyemspor Berlin zeigt, welche integrative Kraft der Sport für unsere Gesellschaft hat. Über 72.000 Zuschauer im Olympiastadion Berlin haben mal wieder gezeigt: Das Duell zwischen Deutschland und der Türkei elektrisiert das Land wie kaum ein anderes Fußballspiel. Und keine Stadt ist davon so betroffen wie Berlin. Und kein Stadtteil so sehr wie Kreuzburg. Der Bezirk ist die Heimat von Türkiyemspor Berlin.

Der Klub ist einer der größten von Migranten gegründete Vereine Deutschlands. Hier ist jeder und jede willkommen – völlig egal, welche Religion, Hautfarbe oder Herkunft man hat. „Ob eine Frau lesbisch ist, ein Mann schwul ist oder eine andere Religion hat oder eine andere Nationalität – danach fragen wir gar nicht. Es geht darum, ob die Bock haben, hier Fußball zu spielen“, sagt Murat Dogan, 3. Vorsitzender und Schatzmeister des Klub





