Stefan Raab steigt zum dritten Mal gegen Regina Halmich in den Ring

Entertainer Stefan Raab steigt zum dritten Mal gegen Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich in den Ring. Die Tickets sind bereits vergriffen, Halmich will den Showmaster nicht schonen. Das Sensations-Comeback ist perfekt. Was zunächst wie ein aufwändiger Aprilscherz anmutete, wird Realität. Entertainer Stefan Raab steigt zum dritten Mal gegen die frühere Boxweltmeisterin Regina Halmich in den Ring. Nun meldete sich Halmich selbst zu Wort.

Vor einigen Wochen sei sie wegen des Kampfes kontaktiert worden, erzählte sie der"Bild". "Vor zweieinhalb Wochen habe ich dann zugesagt und bei Raab Entertainment den Vertrag unterschrieben. Natürlich habe ich es mir vorher genau überlegt. Ich bin sicher, dass es die Fans auch möchten. Und: wenn einer Show kann, dann ist es Stefan Raab. Ich weiß, dass er in dieser Hinsicht der Beste ist. Ich habe Bock auf den Kampf, es wird eine geile Show", erklärte die 47-Jährige. Ausgetragen wird das Event am 1

