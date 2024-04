Stefan Raab plant Comeback mit Boxkampf gegen Regina Halmich

Stefan Raab will bald wieder vor die Kamera treten. Das lässt nicht nur die Fans aufhorchen, sondern auch die deutschen Promis. Sophia Thomalla hat für das Ereignis einen ganz besonderen Wunsch.in einem Video zurück. Er kündigt an „wieder was zu machen“, wenn er neun Millionen Follower auf Instagram innerhalb drei Tagen gewinnt – was allerdings scheitert.

Trotzdem lässt Raab seine Fans nicht unversorgt und kündigt Großes an: Stefan Raab wird in Form eines Boxkampfes gegen Regina Halmich (47) vor die Kamera treten. Ein Spektakel, welches auch die deutschen Promis nicht kalt lässt. In den vergangenen Jahren ist es um Stefan Raab ruhig geworden. Vor etwa einem Jahrzehnt war der Entertainer zuletzt auf dem Bildschirm zu sehen. Viele seiner Fans wünschen sich ein Comeback des beliebten Moderators und es scheint, als könne es bald soweit sein. Diese Aussicht versetzt nicht nur seine Anhänger, sondern auch die deutsche Prominenz in Aufregun

