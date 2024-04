Stefan Raab kehrt für Kampf gegen Regina Halmich zurück

Viele waren skeptisch, als Stefan Raab ankündigte, für einen weiteren Kampf gegen Regina Halmich aus seiner TV-Rente zurückzukehren. Doch nun gibt es sogar Tickets für das Event.Viele hielten es für einen Aprilscherz, dass Stefan Raab (57) nach fast 10 Jahren Auszeit nun wieder gegen Regina Halmich (44) boxen will. Doch es scheint tatsächlich zu dem Spektakel zu kommen. Inzwischen sind die Tickets für das Event sogar offiziell zu kaufen. „The Final Fight: Regina Halmich vs.

Stefan Raab“ nennt sich die Veranstaltung. Am 14. September 2024 in Düsseldorf im PSD Bank Dome soll es so weit sein. Auf sind nun auch offiziell die Tickets im Vorverkauf. Die Fans können sich zwischen mehreren Kategorien entscheiden: Für 57,50 Euro kann man das Spektakel von einem Stehplatz aus verfolgen. Zwischen 81,50 Euro und 151,50 Euro hingegen muss man – je nach Kategorie – für einen Sitzplatz hinblättern. Satte 197,50 Euro wiederum kostet ein Sitzplatz im Golden Circle. Der Andrang dürfte groß sei

