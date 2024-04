Stefan Raab kehrt mit Boxkampf gegen Regina Halmich zurück

Nur die Wenigsten hatten vermutlich auf ihrem „Bingo“-Zettel für 2024 das Comeback von Stefan Raab stehen. Kurz vor Ostern hat Raab ein erstes kleines Video veröffentlicht, inzwischen ist die Rückkehr des Entertainers bestätigt. Dabei wird es einen Boxkampf gegen Regina Halmich geben. Ihr könnt ab sofort Tickets für Halmich vs. Raab vorbestellen. Die Karten für „The Final Fight“ gibt es ab sofort bei Eventim. Das Event findet am 14. September 2024 im „PSD Bank Dome“ in Düsseldorf statt.

Hier geht es zum Vorverkauf: Zu Eventim. „The Final Fight“: Stefan Raab vs. Regina Halmich live in Düsseldorf Vor Ostern hat Stefan Raab bei Instagram einen kleinen Clip veröffentlicht, in dem er von seinem langjährigen Wegbegleiter Elton besucht wurde. Dort kündigte Raab an, zurückzukehren, wenn er innerhalb von 3 Tagen 9 Millionen Follower bei Instagram aufweisen kann. Diese Marke wurde zwar verfehlt, das hindert ihn aber nicht an seinem Comebac

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Follow_the_G / 🏆 24. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stefan Raab kehrt für Boxkampf gegen Regina Halmich zurückKnapp zehn Jahre nach seinem Abschied vom Bildschirm deutet alles auf die Rückkehr von Stefan Raab hin. Tickets für einen Schau-Boxkampf zwischen ihm und Regina Halmich werden verkauft.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Stefan Raab kehrt für Boxkampf gegen Regina Halmich zurückKnapp zehn Jahre nach seinem Abschied vom Bildschirm deutet alles auf die Rückkehr von Stefan Raab hin. Tickets für einen Schau-Boxkampf zwischen Raab und Regina Halmich werden verkauft.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Stefan Raab kehrt für Boxkampf gegen Regina Halmich zurückStefan Raab wird nach fast zehn Jahren Abwesenheit vom Bildschirm voraussichtlich in einem Schau-Boxkampf gegen Regina Halmich zurückkehren. Tickets für den Kampf wurden bereits zum Verkauf angeboten.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Stefan Raab kehrt für Boxkampf gegen Regina Halmich zurückNach jahrelanger Pause kündigt Stefan Raab einen Boxkampf gegen Regina Halmich an. Tickets für das Event werden ab dem 2. April verkauft.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Stefan Raab kündigt Boxkampf gegen Regina Halmich anStefan Raab kündigt einen Boxkampf gegen Regina Halmich an und die Tickets sind bereits heiß begehrt.

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »

Stefan Raab: Regina Halmich offen für Boxkampf gegen TV-GigantEx-Boxweltmeisterin Regina Halmich zeigt sich offen für eine Kampf gegen Stefan Raab.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »