Stefan Raab plant Boxkampf gegen Regina Halmich

Weiß sich weiterhin zu inszenieren. Über die Ostertage hielt der Entertainer seine vielen Fans aus alten Zeiten in Atem. Zunächst präsentierte er an Karfreitag eine Wette, ob er in drei Tagen neun Millionen Follower bekomme – dann würde er als Influencer Fitnessvideos drehen. Nachdem er die Zahl deutlich verfehlte, war am Montag in einem Instagram-Video von einem Boxkampf gegen Wegen des Veröffentlichungstages, der 1. April, kam schnell die These auf, es handele sich um einen Aprilscherz.

Doch am Dienstag verdichten sich die Anzeichen, dass der Schaukampf tatsächlich stattfinden wird. Am Dienstagmittag wurden auf der Website des Dienstleisters Eventim Karten für »The Final Fight« von Raab gegen Ex-Profiboxerin Regina Halmich am 14. September im Düsseldorfer PSD Bank Dome in Aussicht gestellt. Zuvor hatte Halmich die Ankündigung von Raab bestätig

