Star Citizen: Erfüllung von langjährigen Wünschen

Erleichterung, Begeisterung und große Gefühle: Peter fasst zusammen, was bei Star Citizen diese Woche wichtig war. Denn endlich sind (fast) alle seine Wünsche in Erfüllung gegangen.Ein Hollywood-Drehbuchautor würde die Ereignisse des letzten Wochenendes wohl als »Redemption arc« beschreiben und ganz ehrlich, die Dramatik hätte nicht besser sein können, wäre das alles im Staffelfinale meiner Lieblings-Fernsehserie passiert.

Elf Jahre sind es nun her, dass die Kickstarter-Kampagne von Star Citizen live ging und das Versprechen auf einerseits ein riesiges Weltraum-MMO und andererseits eine Singleplayer-Kampagne im Wing-Commander-Stil die Vorstellungskraft von Tausenden Menschen angekurbelt hat.

Jetzt gab's auf der Citizencon 2023 endlich Genugtuung für jene Mitträumer, die Chris Roberts bei seinem oftmals als wahnwitzig bezeichneten Unterfangen unterstützt haben.Seit der allerersten Ankündigung ist GameStar-Redakteur Peter ein interessierter Beobachter von Star Citizen, wobei er es besonders aus Squadron 42 abgesehen hat. Schließlich hat er in seiner Jugend Weltraum-Shooter geliebt. headtopics.com

Denn in einer perfekt durchgeplanten Mini-Messe haben wir nicht nur seit Jahren angepriesene, endlich funktionierende Schlüsseltechnologien für den MMO-Traum in Aktion gesehen (Server Meshing!), sondern auch einen langen Ausblick auf das Einzelspieler-Abenteuer Squadron 42:angesichts der emotionalen Vorstellung und dem nun endlich in Griffweite scheinenden Spiele feuchte Augen.

Warum sie auch aus der nüchternen Perspektive eines Beobachters gesehen nicht übertreiben, verrate ich euch in dieser Kolumne.Die diesjährige Citizencon lässt sich nur schwer mit denen davor vergleichen. Denn das zweitägige Event im Los Angeles Convention Center stellte einen regelrechten Quantensprung dar. Und nicht etwa, weil Tony Zurovec wieder stundenlang headtopics.com

Weiterlesen:

GameStar_de »

11 Jahre habe ich mit Star Citizen gelitten - endlich macht es sich bezahltDie Citizencon 2023 hat erwachsene Männer zum Weinen gebracht. Auch GameStar-Redakteur Peter ist bewegt, vor allem wegen Squadron 42. Ein Kommentar. Weiterlesen ⮕

Bayern München: Spielfluss und Homogenität lassen zu wünschen übrigBayern München liegt in Schlagdistanz zu Tabellenführer Leverkusen und dem Überraschungs-Zweiten aus Stuttgart. Der Sieg in Istanbul war hart erkämpft und die kommenden Spiele werden eine Herausforderung. Weiterlesen ⮕

Friedman: Solidarität mit Israel lässt zu wünschen übrigPublizist Michel Friedman hat UN-Generalsekretär António Guterres für seine Aussagen zum Hamas-Angriff kritisiert. Weiterlesen ⮕

Roland Kaiser: Schlager-Star kündigt Duett mit TV-Star anSchlager-Star Roland Kaiser dürfte die Weihnachtszeit seiner Fans ziemlich versüßen. Der Sänger geht mit neuer Musik an den Start. Im Fokus: Ein Duett mit einem bekannten TV-Star. Weiterlesen ⮕

Nach Disqualifikation: Formel-1-Star Hamilton fühlt sich ungerecht behandeltDer nach dem Großen Preis der USA disqualifizierte Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton fühlt sich ungerecht behandelt. „Ich habe aus mehreren Weiterlesen ⮕

Tyson Fury setzt gegen MMA-Star Francis Ngannou Karriere aufs SpielSchwergewichts-Weltmeister Tyson Fury und MMA-Champion Francis Ngannou suchen den 'Baddest Man of the Planet'. Für den ungeschlagenen Fury ein Risiko. Weiterlesen ⮕