Tyson Fury setzt gegen MMA-Star Francis Ngannou Karriere aufs Spiel

Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury und MMA-Champion Francis Ngannou suchen den"Baddest Man of the Planet". Für den ungeschlagenen Fury ein Risiko.

Tyson Fury hat seinen Vornamen Box-Legende Mike Tyson zu verdanken. Als Frühchen brachte der kleine Tyson nur 450 Gramm auf die Waage. Die Ärzte waren sich einig: Selbst wenn er überlebt, würde er nie sehr groß werden.

Nun ja. 35 Jahre später ist der 2,06-Meter-Hüne ungeschlagener Schwergewichts-Weltmeister. Seine Bilanz: 34 Profi-Kämpfe, 33 Siege bei 24 Knockouts und ein Remis. Wie man sich täuschen kann. Im 35. Fight kommt es jetzt - zumindest indirekt – zum Duell mit seinem Namensgeber. Denn"Iron Mike" Tyson bereitete Fury-Gegner Francis Ngannou auf den WM-Kampf vor, der unter dem Motto"Baddest Man on the Planet" steht. headtopics.com

"Wenn er einen Schlag auf Furys Kiefer landet, wird er ihn ausknocken. Niemand überlebt das", prophezeite Tyson. UFC-Champion Ngannou ist für seine Kraft berüchtigt. Allerdings stand der MMA-Fighter noch nie für einen professionellen Boxkampf im Ring.Eddie Hearn, der erfolgreichste Box-Promoter der Welt, spricht dem Kampf daher den sportlichen Wert ab.

Allerdings ein Mismatch mit Risiken. Denn im Schwergewicht ist alles möglich. Ein unaufmerksamer Moment und Underdog Ngannou könnte Fury auf die Bretter schicken. Aller technischer Überlegenheit des"Gypsy King" zum Trotz. headtopics.com

Das weiß auch Fury."Wenn ich verliere, werde ich mein Gesicht nie wieder in der Öffentlichkeit zeigen können", verkündete er bei der abschließenden Pressekonferenz. Eine Niederlage wäre"eine Demütigung. Man würde mich verspotten und die Leute würden mir das für immer ins Gesicht schleudern."

