Tuchel und Bayern-Spielweise: Hamann und Flick im Streit

Hamann hatte in seiner Sky Kolumne Tuchel und die Bayern-Spielweise kritisiert. Der Bayern-Trainer dazu: 'Didi läuft gerade ein bisschen aus dem Ruder, habe ich das Gefühl und ist auf der anderen Seite ganz sicher nicht wichtig genug, dass wir uns darum kümmern, reagieren oder uns ärgern lassen.' Auf diese Aussage reagierte nun wiederum Hamann. 'Ich fühle mich nicht angegriffen.

Wenn ich ihm nicht wichtig genug bin, ist das seine Meinung. Es ist das gute Recht des Bayern-Trainers, auf Kritik zu reagieren. Eventuell sogar seine Pflicht. Ich an seiner Stelle würde mich auch vor meine Mannschaft stellen', betonte der zweifache deutsche Meister exklusiv gegenüber skysport.de. Mehr zu den Autoren und Autorinnen auf skysport.de Alle weiteren wichtigen Nachrichten aus der Sportwelt gibt es im News Update nachzulesen.

