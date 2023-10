Superyacht Onyx H2-BO 85: Eine nachhaltige Megayacht mit Wasserstoffantrieb

Unfassbar groß - und versorgt sich eigenständig mit Treibstoff? Diese Superyacht liest sich wie Science-Fiction, könnte aber schon bald Science-Fact werden.Onyx H2-BO 85 ist eine nachhaltige Super-Yacht, die mit einem Wasserstoffantrieb betrieben wird - so der Plan.

Für den Moment jedoch ist die XXL-Yacht nicht mehr als eine ambitionierte Ansammlung von Beschreibungen, Plänen und Grafiken.nicht nur ein weiteres Schiff der Superlative zu Wasser gelassen werden, sondern hielt das Gefährt zu Wasser mit seinem Onboard-Wasserstoffantrieb auch ein echtes Novum bereit.

Damit gelänge es der Yacht, ihren eigenen Treibstoff zu generieren, blieb von einer externen Treibstoffzufuhr unabhängig. Und zwar, indem Onyx vermittels Elektrolyse Wasserstoffgase erzeugt. Zur Erinnerung: Elektrolyse ist eine chemische Reaktion, bei der mit elektrischer Energie eine sogenannte Redoxreaktion erzwungen wird. Durch diesen Vorgang wird eine chemische Verbindung zersetzt. headtopics.com

Alternativ verweisen die Erfinder hinter Onyx H2-BO 85 auf die Möglichkeit, dass auch die Integration von erneuerbaren Energien wie Fotovoltaikanlagen oder Windenergie auf der Onyx denkbar wären. Mask Architects räumen ein, dass die endgültige Ausführung ihres Traums der Onyx H2-BO 85 vom aktuellen Plan abweichen kann. Dennoch beschreibt der momentan vorliegende Plan allgemein, wie eine solche Onyx-Yacht aussehen und funktionieren könnte. Darüber, ob Investoren bereits heute Geld in das Projekt stecken, damit die Onyx schon morgen im Hafen einlaufen kann, darüber liegen aktuell keine Informationen vor.

