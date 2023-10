Nach Disqualifikation: Formel-1-Star Hamilton fühlt sich ungerecht behandelt

Quellen gehört, dass es viele andere Autos gab, die nicht regelkonform waren und die nicht getestet wurden, also kamen sie ungeschoren davon“, sagte der britische Mercedes-Pilot vor dem Großen Preis von Mexiko.

Am vergangenen Sonntag war der zweitplatzierte Hamilton in Austin/Texas nachträglich wegen eines nicht regelkonformen Unterbodens bestraft worden. Auch Ferrari-Fahrer Charles Leclerc, der Sechster geworden war, wurde wegen einer regelwidrigen Bodenplatte aus der Ergebnisliste gestrichen.

Nicht alle Boliden werden gleich intensiv kontrolliert. Rennsieger Max Verstappen von Red Bull und der auf Position zwei nach vorn gerückte Lando Norris von McLaren wurden jedoch beispielsweise von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen. headtopics.com

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mercedes hatte den Regelverstoß an Hamiltons Auto selbst eingeräumt. Als Grund nannte das Team die Auswirkungen der sehr buckligen Strecke auf den Unterboden sowie die fehlende Zeit, den Rennwagen nach dem Sprint am Samstag neu einzustellen und zu prüfen.„Es war niederschmetternd, weil es ein großartiger Tag und ein großartiges Rennen war“, sagte Hamilton, dem nur 2,2 Sekunden zu seinem ersten Saisonsieg fehlten.

