Slowenien bringt Dänemark die erste Niederlage bei dieser EM bei. Das 25:28 hat für die Dänen aber keine Auswirkungen, sie standen schon vorher als Sieger ihrer Hauptrundengruppe fest.Es war ein vogelwilder Start ins Match, run and gun lautete das Motto. Viele Fehlwürfe und technische Fehler prägten die erste Viertelstunde, kein Team konnte sich absetzen. Nach einer Auszeit der Slowenen drehten sie auf.

Der vermeintliche Underdog nutzte die dänischen Fehler, bestrafte den Favoriten über Tempospiel und verwerteten die Abschlüsse konsequenter. Bis auf drei Tore setzte sich die Mannschaft von Trainer Uroš Zorman ab, während die Dänen eher einfallslos und unaufmerksam spielten. Zur Pause stand es 17:14. Die Slowenen starteten nicht gut in den zweiten Durchgang - sie mühten sich im Positionsspiel und kamen zu keinem klaren Abschluss, während das dänische Team ihre Führung zunichtemachte. Erst nach fünf torlosen Minuten kamen die Slowenen wieder zum Erfol





