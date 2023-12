Bellingham, Gravenberch, Thuram: Das brachten ihre Wechsel im Sommer

Im Sommer haben einige bekannte Gesichter die Bundesliga verlassen, um im Ausland ihr Glück zu finden. Wer hat eingeschlagen, wer noch Probleme? Eine Auswahl. Hernandez hat bei PSG die erhoffte Rolle als Stammkraft inne. Er machte 16 Ligue-1-Spiele (zwölf von Beginn an, zwei Assists) - fast alle als Linksverteidiger - und sechs in der Königsklasse (alle links hinten). Aber auch in einer Dreierkette setzt Trainer Luis Enrique auf den Weltmeister von 2018.

Gänzlich unzufrieden bei Bayern war Gravenberch, der bei Liverpool als Rotationsspieler um einen Stammplatz kämpft. Fünf Europa-League-Einsätze (zwei Tore, ein Assist), zwei im League Cup (ein Assist) sowie 13 in der Premier League (sechs von Beginn an) stehen auf seinem Saison-Konto. Sommer hat sich extrem schnell in Mailand zurechtgefunden, stand 17-mal in der Liga im Tor und hielt seinen Kasten dabei überragende zwölfmal sauber. Drei weiße Westen bei fünf CL-Einsätzen kommen daz





