Call of Duty 4: Modern Warfare - Das beste Spiel der Serie

2007 war ein fantastisches Jahr für Gamer. BioShock, Crysis, Mass Effect, Gears of War – unter diesen herausragenden Spielen befand sich auch das beste Call of Duty der Seriengeschichte – Call of Duty 4: Modern Warfare. Seit 16 Jahren kann kein anderer Teil diesem Spektakel das Wasser reichen. Ein Kommentar von Robert Kohlick. „Call of Duty 4 war irgendwie geiler“ Am 5. November 2007 erschien Call of Duty 4: Modern Warfare und zog damals sowohl die Presse als auch die Spieler in seinen Bann.

Schon der Metascore von 92 Punkten und der User-Score von 8,5 stellt eindrucksvoll unter Beweis, dass Entwickler Infinity Ward fast alles richtig gemacht hat. Dieser Tag liegt fast 15 Jahre zurück. Inzwischen hat die Reihe ihren Zenit lange überschritten, darin sind sich Kritiker und Fans einig – und auch ich habe CoD schon vor einer gefühlten Ewigkeit den Laufpass gegeben. Denn obwohl ich jedes Jahr aufs Neue versuche, mit dem aktuellen Teil warmzuwerden, macht sich bereits nach wenigen Stunden ein nagender Gedanke in meinem Kopf breit: Call of Duty 4 war irgendwie geile





