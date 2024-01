China und USA arbeiten zusammen an revolutionärem Computerchip-Projekt

Der Handelskrieg zwischen China und den USA hält weiter an. Die Exportbeschränkungen seitens der Vereinigten Staaten betreffen dabei vor allem hochtechnische Bereiche wie zum Beispiel KI-Mikrochips, aber mittlerweile hat es auch Massenmarktprodukte wie die Nvidia Geforce RTX 4090 erwischt. Doch während die Wirtschaftssanktionen ständig neue Blüten treiben, legen China und die USA in einem High-Tech-Gebiet ihre Differenzen beiseite und tun sich sogar zusammen.

So arbeiten das Georgia Institute of Technology (USA) und die Universität Tianjin (China) an einem beispiellosen Projekt, das Computerchips revolutionieren könnte: dem ersten praxistauglichen Graphen-Halbleiter. Von daher sollte es sich hervorragend für Elektronik eignen. Wenn da nicht ein gravierender Nachteil bestünde, der Graphen als Silizium-Nachfolger eigentlich schon aus dem Rennen geworfen hatte. Graphen weist keine sogenannte Bandlücke auf, die wiederum entscheidend dafür ist, dass Halbleiter respektive damit realisierte Transistoren an- und ausgeschaltet werden können. Bislang bestehen Wafer noch aus Silizium





