Silberfischchen in Bad und Küche

Silberfischchen machen sich in Bad und Küche breit. Viele empfinden sie in der Wohnung als unangenehm. Wer die Tiere im Haus bekämpfen will, kann vorbeugen. Hamm - Silberfischchen oder wissenschaftlich, Lepisma saccharina (wörtlich Zuckergast), hat wahrscheinlich jeder schon mal im Haus oder in der Wohnung gesehen. Die Krabbler sind im Grunde für Menschen harmlos und, da sie lichtscheu sind, auch größtenteils unauffällig.

Allenfalls wenn man Nachts im Bad das Licht anmacht, kann man sehen, wie sie in ihre Verstecke flitzen. Trotzdem empfinden viele Menschen die Insekten als unangenehm. Dazu können Sie ein Hinweis auf größere Probleme im Haus sein.Silberfischchen sind Urinsekten. In der einen oder anderen Form, gibt es sie bereits seit 300 Millionen Jahren. Heutzutage sind sie etwa einen Zentimeter groß (ohne Fühler) und einfach zu erkennen an ihrem silbergrau-schuppigen, stromlinienförmigen Körpe

