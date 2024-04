Max Verstappen startet zum dritten Mal in Folge vom ersten Startplatz in Japan

Formel-1 -Weltmeister Max Verstappen geht das dritte Jahr nacheinander vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Japan . Viertes Rennen, vierte Pole Position : Weltmeister Max Verstappen geht auch beim Großen Preis von Japan am Sonntag (ab 5.30 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky) vom besten Startplatz ins Rennen. Der Red-Bull-Star setzte sich im Qualifying auf dem Kultkurs von Suzuka knapp vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und Lando Norris im McLaren durch. Für Verstappen ist es die 36.

Pole seiner Formel-1-Karriere und saisonübergreifend die fünfte in Serie. Damit strebt der Dominator aus den Niederlanden am Sonntag seinen dritten Sieg in Japan hintereinander an. ZUM DURCHKLICKEN: Das Qualifying-Ergebnis in SuzukaPerez nah an Verstappen dran'Es war am Ende ziemlich knapp', sagte Verstappen über seinen Mini-Vorsprung von 66 Tausendstelsekunden: 'Diese Strecke ist sehr sensibel, was die Reifen angeht. Der Asphalt ist sehr aggressiv. Wenn man ans Limit geht, funktioniert nicht immer alle

Formel-1 Max Verstappen Japan Großer Preis Startplatz Pole Position

