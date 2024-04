Spargel-Ernte in Deutschland startet mit geringem Angebot und hohen Preisen

Es gibt ihn in weiß, grün und violett: Spargel hat von Ende März bis zum 24. Juni Saison und ist in Deutschland sehr beliebt. Fans des Stangengemüses müssen teils tief in die Tasche, da zum Saisonstart die Nachfrage höher ist als die produzierte Menge. Das könnte sich allerdings schon bald ändern. Spargel -Liebhaber müssen noch eine Weile mit vergleichsweise geringem Angebot und hohen Preise n leben.

Noch sei die Nachfrage höher als die produzierte Menge, sagte Simon Schumacher vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer in Bruchsal bei Karlsruhe (VSSE). Das liege am vergleichsweise milden Winter, erläuterte er. Spargel liebe kalte Winter. Dann schalte die Pflanze um, wenn es warm wird, und lasse viele Stangen sprießen. "Jetzt hat sie nur vereinzelt Stangen aus der Erde gesteckt, um zu testen, ob die abfrieren." "Jetzt hat sie nur vereinzelt Stangen aus der Erde gesteckt, um zu testen, ob die abfrieren", sagt Simon Schumacher vom VSSE.Das habe den Erntestart verlangsam

