Silberfischchen in der Wohnung: Was tun gegen die unangenehmen Krabbler?

Silberfischchen machen sich in Küche und Bad breit. Viele empfinden sie als unangenehm in der Wohnung . Wer die Tiere bekämpfen will, kann vorbeugen. Hamm - Silberfischchen oder wissenschaftlich, Lepisma saccharina (wörtlich Zuckergast), hat wahrscheinlich jeder schon mal im Haus oder in der Wohnung gesehen. Die Krabbler sind im Grunde für Menschen harmlos und, da sie lichtscheu sind, auch größtenteils unauffällig.

Allenfalls wenn man Nachts im Bad das Licht anmacht, kann man sehen, wie sie in ihre Verstecke flitzen. Trotzdem empfinden viele Menschen die Insekten als unangenehm. Dazu können Sie ein Hinweis auf größere Probleme im Haus sein.Silberfischchen sind Urinsekten. In der einen oder anderen Form, gibt es sie bereits seit 300 Millionen Jahren. Heutzutage sind sie etwa einen Zentimeter groß (ohne Fühler) und einfach zu erkennen an ihrem silbergrau-schuppigen, stromlinienförmigen Körpe

Silberfischchen Wohnung Krabbler Bekämpfen Vorbeugen

Berchtesgaden: „Belohnung gegen Wohnung": Ehepaar lockt mit Geldsegen

Berchtesgaden: „Belohnung gegen Wohnung“: Ehepaar lockt mit GeldsegenHeute tauchen wir in die Welt des Mietrechts ein und klären die größten Irrtümer und Mythen auf. Hier sind einige gängige Annahmen – und was wirklich dahintersteckt. Mehr Infos findest Du auf www.rosenheim24.de Dieses Video wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redakteur auf Richtigkeit überprüft.

