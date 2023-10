Sieg in der Nachspielzeit: Girona klettert vorübergehend an die Tabellenspitze

Nutze kicker auf seinen digitalen Plattformen wie gewohnt mit Werbung und Tracking. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Details zu Werbe- und Analyse-Trackern findest du in unsererWerbung und Tracking: Um dir relevante Inhalte und personalisierte Werbung anzubieten, setzen wir Cookies und andere Technologien ein. Damit messen wir, wie und womit du unsere Angebote nutzt. Diese Daten geben wir auch an Dritte weiter.

Hannover 96 will mit einem Sieg auf Schalke an die Tabellenspitze kletternNach zehn Spieltagen liegen die Niedersachsen mit 18 Punkten auf Platz 4. Mit einem Sieg auf Schalke (Samstag, 13 Uhr) kann die Leitl-Truppe an diesem Wochenende sogar auf Platz 1 klettern. Weiterlesen ⮕

Tottenham Hotspur siegt bei Crystal Palace und verteidigt Tabellenspitze - Postecoglou baut Startrekord ausTottenham Hotspur hat die Tabellenführung in der englischen Premier League behauptet. Die Nordlondoner setzten sich am Freitag bei Crystal Palace durch. Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf - mit Demut zur Tabellenspitze?Düsseldorf reist nach dem stimmungsvollen Sieg gegen Kaiserslautern äußerst kontrastreich zum bislang trostlosen Schlusslicht Braunschweig. Es winkt die Tabellenführung. Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf: So lief Partie bei Eintracht Braunschweig mit Sprung an TabellenspitzeWeil hunderte Düsseldorfer Anhänger im Stau steckten, war die Partie in Braunschweig verspätet angepfiffen worden. Die Fortuna-Profis auf dem Rasen waren indes mit Anpfiff da und lieferten sofort ab. Die Ausbeute hätte noch deutlich höher ausfallen müssen. Wer besonders positiv überrascht hat. Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf stürmt an die TabellenspitzeBei den letzten beiden Bundesliga-Aufstiegen 2012 und 2018 spielte sich Fortuna jeweils in einen Rausch – einen ROTEN RAUSCH! Düsseldorf gewinnt in Braunschweig 4:1, nimmt den Schwung vom irren Sieg letzte Woche gegen Lautern (4:3 nach 0:3 Rückstand) mit und stürmt an die Tabellenspitze! Weiterlesen ⮕

Dornbergs Joker Versick sticht in der NachspielzeitFußball-Landesliga: Im Nachholspiel trennen sich der TuS und der Spitzenreiter FSC Rheda 1:1. Weiterlesen ⮕