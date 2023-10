Tottenham Hotspur siegt bei Crystal Palace und verteidigt Tabellenspitze - Postecoglou baut Startrekord aus

Tottenham Hotspur hat die Tabellenführung in der englischen Premier League behauptet. Die Nordlondoner setzten sich am Freitagabend zum Auftakt des 10. Spieltags im Hauptstadtduell bei Crystal Palace mühevoll mit 2:1 (0:0) durch. Damit liegen die Spurs nun vorübergehend mit 26 Zählern fünf Punkte vor den Verfolgern Manchester City und dem FC Arsenal.Ein Eigentor von Joel Ward (53.

Der Rekordstart des neuen Trainers Ange Postecoglou geht damit weiter. Noch nie holte ein Trainer in seiner ersten Premier-League-Saison so viele Punkte nach zehn Spielen. Arsenal kann schon am Samstag im Heimspiel gegen Aufsteiger und Schlusslicht Sheffield United nachziehen. City ist am Sonntag im Stadtderby gegen Rekordmeister Manchester United gefordert.Vor der Partie im Selhurst Park hatte es Applaus für die verstorbene englische Legende Bobby Charlton gegeben. Auch vor den restlichen Partien des Spieltags wird Charlton bedacht.

Weiterlesen:

Eurosport_DE »

Crystal Palace - Tottenham Hotspur : | 10. SpieltagInfos, Statistik und Bilanz zum Spiel Crystal Palace - Tottenham Hotspur Weiterlesen ⮕

Crystal Palace - Tottenham Hotspur : | 10. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Crystal Palace - Tottenham Hotspur Weiterlesen ⮕

Crystal Palace London - Tottenham Hotspur live: FußballHolen Sie sich die neuesten Fußball Updates auf Eurosport. Verfolgen Sie Crystal Palace London - Tottenham Hotspur live am 27/10/2023. Ergebnisse, Statistiken und Kommentare in Echtzeit. Weiterlesen ⮕

Tottenham Hotspur gewinnt gegen Crystal Palace in der Premier LeagueTottenham Hotspur hat die Tabellenführung in der englischen Premier League behauptet. Die Nordlondoner setzten sich am Freitag zum Auftakt des 10. Spieltags im Hauptstadtduell bei Crystal Palace mühevoll mit 2:1 (0:0) durch. Weiterlesen ⮕

Premier League: Tottenham baut gegen Crystal Palace Tabellenführung ausSpielbericht zum Spiel Crystal Palace - Tottenham Hotspur Weiterlesen ⮕

Tottenham Hotspur 1:2 | 10. SpieltagSchema zum Spiel Crystal Palace - Tottenham Hotspur Weiterlesen ⮕