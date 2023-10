Franzen sagt Ja zur Moto2

Das Hauptaugenmerk von Dietmar Franzen und seinem Fahrer Arne Tode liegt derzeit auf der Vorbereitung für die Moto2-Meisterschaft. Noch im Februar sollen Testfahrten stattfinden.

Die IDM-Kommission überlegt derzeit, ob die IDM Superbike für Moto2-Motorräder geöffnet werden soll. Allerdings Punkte abzustauben und ohne den Griff in den Preisgeldtopf. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.

«Mit Michael Steiner (DMSB-Generalsekretär) habe ich mich schon über die Thematik unterhalten», erklärt Teamchef Dietmar Franzen. «Diese Klasse ist die Tür in den GP. Doch als eine eigene nationale Meisterschaft ist diese Klasse zu teuer. Doch die Idee der IDM-Macher finde ich gut.» headtopics.com

Franzen, der auch noch an seinem IDM-Supersport- und IDM-Superbiketeam arbeitet befürwortet den Moto2-Plan. «Mit Arne wären wir bei allen GP-freien Wochenenden bei der IDM dabei. Wir wollen ja ein Nationalteam sein.»

