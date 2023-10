Fortuna Düsseldorf: So lief Partie bei Eintracht Braunschweig mit Sprung an Tabellenspitze

Es war ein ganz normaler Tag auf der A2. Eigentlich nichts Besonderes. Etliche Unfälle. Ein Hubschraubereinsatz. Baustellen. Feierabendverkehr. Der Regen hat sein Übriges getan. Eine echte Überraschung an einem Freitag gewiss nicht. Auch für die Deutsche Fußball Liga nicht, die dennoch kein Problem darin sah, die Partie zwischenund Fortuna für 18.30 Uhr anzusetzen.

Bis dahin haben sie einiges verpasst. Vor allem zwei Tore ihrer Mannschaft, die beim Tabellenletzten der Zweiten Liga von Beginn an mächtig Druck auf dem Rasen machte. Bei der Eintracht wich die Zuversicht vor 19.333 Zuschauern schnell dem blanken Frust über eine sportliche niederschmetternde Entwicklung.und dem 4:3 nach 0:3-Rückstand war es auch diesmal zumindest kurzzeitig nichts für schwache Nerven. Am Ende stand es 4:1 für die Fortuna.

In dieser Partie sollte es ihm jedenfalls noch nicht gelingen, gleichwohl seine Mannschaft durchaus Lebenserscheinungen zeigte und sich wehrte. Sie bugsierten den Ball sogar ins Tor – in der 58. Minute gelang der Anschlusstreffer zum 1:2. Doch Jamil Siebert machte mit einem wuchtigen Kopfball zum 3:1 (64.) alles klar. Ao Tanaka schraubte noch auf 4:1 für die Gäste. headtopics.com

Düsseldorf schaffte damit zumindest über Nacht die Rückkehr an die Tabellenspitze. Dafür dürften auch die allermeisten Fans diese Strapazen gerne in Kauf genommen haben. Wermutstropfen an diesem Abend: Jordy de Wijs undverließen verletzt das Feld, „Zimbo“ musste sogar von der medizinischen Abteilung bei seinem humpelnden Abgang gestützt werden. Eine Diagnose steht bei beiden noch aus.

