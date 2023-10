Rugby-WM: England sichert sich Platz drei

England hat sich bei der Rugby-WM in Frankreich den dritten Platz gesichert. Der Weltmeister von 2003 gewann am Freitagabend im Stade de France mit 26:23 (16:10) gegen Argentinien.

Die Engländer starteten besser in die Partie, mussten in einer dramatischen Schlussphase aber zittern. Argentiniens Nicolas Sanchez vergab kurz vor dem Ende einen Straftritt und damit den möglichen Ausgleich. Im Endspiel am Samstag (21.00 Uhr/ProSiebenMaxx) treffen die beiden Rugby-Spitzennationen Neuseeland und Südafrika aufeinander.

