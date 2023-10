DIe Calanques liegen wie ein Schatz am Meer

Bei einer Wanderung zur Calanque d‘En-Veau blickt man von weißen Kalksteinfelsen auf türkisgrünes Wasser in einer schroffen Schlucht.Wer dann bald losmarschiert, hat den Weg später fast für sich allein – und viel Zeit, bei jeder Gelegenheit zur Erfrischung ins Mittelmeer hüpfen. Das lohnt sich zwischen der Metropole Marseille und den ehemaligen Fischerdörfern Cassis und La Ciotat besonders.

Also schnell einen Café au Lait geschlürft und ein Croissant verdrückt, dann geht es durch das einstige Arme-Leute-Viertel Panier, heute eine Open-Air-Galerie für Street-Art-Künstler aus aller Welt. Hier werden bald die Hipster-Boutiquen der Stadt öffnen. Schilder versprechen frisch gepresstes Olivenöl und hausgemachtes Eis. Letzteres ist so lecker, dass man dafür eine halbe Stunde anstehen muss.

So etwas spricht sich herum: Drei Millionen Menschen besuchen im Jahr den Calanques-Nationalpark. Im Sommer darf die Calanque de Sugiton nur mit Reservierung besucht werden. In der Nebensaison aber gibt es im Park keine Restriktionen. Raritäten wie Blattfingergecko oder Bulldogfledermaus erspähen nur Glückspilze, diese Arten leben im Verborgenen. Dafür wärmt sich eine Perleidechse auf einem Stein, ein Habichtsadler kreist am Himmel. headtopics.com

In Cassis gibt’s ein Glas Weißwein von der lokalen Domaine, dann dürfen die Beine ruhen: Wer einen Bootsausflug bucht, sieht vom Wasser aus, welche 15 Kilometer man sich schon erwandert hat. Manchmal zeigen sich auch Unechte Karettschildkröten, Tümmler und Streifendelfine. Für alles Andere muss man mit Guide abtauchen und unter der Wasseroberfläche die Wiesen aus Neptungras und die Korallenbänke erkunden.

Der bedeutendste Schatz der Calanques aber ist eine halb vom Meer geflutete Höhle mit mehr als 500 Malereien aus der Steinzeit. Entdeckt wurde der Zugang 1985 vom Tauchlehrer Henri Cosquer in 37 Metern Tiefe am Cap Morgiou. Über dem aktuellen Meeresspiegel – und deswegen komplett trocken – liegt ein mit Tierzeichnungen dekorierter Raum. Datiert sind sie auf ein Alter von 21.000 bis 35.000 Jahren. headtopics.com

