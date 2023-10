Gumpert zeigt Serienversion der Methanol-Brennstoffzelle

Gumpert Aiways Automobile hat auf der zentralen chinesischen Importeursmesse in Shanghai die Seriengeneration der Methanol-Brennstoffzelle vorgestellt, die ohne flüssigen Wasserstoff funktioniert. Die ersten Autos sollen 2020 ausgeliefert werden.des E-Sportwagen-Konzepts RG Nathalie mit Methanol-Brennstoffzelle im vergangenen Jahr hat Roland Gumpert nun die Serienversion der besonderen Brennstoffzelle nachgeliefert. Mit dieser soll das Fahrzeug laut der Mitteilung rund 1.

Aus einem Liter Methanol macht die Brennstoffzelle nach Unternehmensangaben zwei Kilowattstunden (kWh) Strom. Der 70 Liter große Tank speichert somit potenziell 140 kWh an Fahrstrom, weitere 70 kWh werden in einer Batterie gespeichert – Gumpert Aiways nennt diesen Akku trotz seiner Größe „Puffer-Batterie“. Mit den insgesamt 210 kWh soll die genannte Reichweite von 1.000 Kilometern möglich sein – womit sich ein Verbrauch des Fahrzeugs von 21 kWh/100 Kilometer ergibt.

„Ich wollte ein Elektroauto bauen, das nicht stehen bleibt und nun es ist geschafft“, so Roland Gumpert anlässlich der Vorstellung auf der bedeuteten asiatischen Importeursmesse CIIE. Die Methanol-Brennstoffzelle stammt von dem Unternehmen Blue World Technologies. „Wir haben die besten Voraussetzungen, zusammen mit dem langjährigen Automobilentwickler-Know-How von Roland Gumpert und der Produktionsstärke von Aiways, Vorreiter der technischen Entwicklung zu werden“, sagt CEO Anders Korsgaard. headtopics.com

Den Anfang soll jedoch Gumpert machen. Die ersten Serienfahrzeuge der limitierten Nathalie „First Edition“ sollen im Sommer 2020 ausgeliefert werden. Zuvor soll das Serienmodell auf dem Genfer Autosaison im März präsentiert werden.

Bei der Vorstellung des Concept Cars im vergangenen Jahr hieß es noch, dass Gumpert bis zum Serienstart auch eine „einfache Lösung zur Methanol-Versorgung“ bieten wolle. Davon ist in der aktuellen Mitteilung nicht mehr die Rede. Auch der damals kolportierte Preis von rund 420.000 Euro pro Fahrzeug wird nicht mehr erwähnt. Die Premiere des Serienautos in Genf wird hoffentlich Antworten auf diese Fragen liefern.Boah, wie kann man sich bei so ner simplen Berechnung verrechnen. headtopics.com

Weiterlesen:

ElectriveNet »

Brennstoffzelle im Gütertransport vor dem Durchbruch?!Leitmedium der Elektromobilität Weiterlesen ⮕

Das Bremer Theater Phönix zeigt Komödie in drei TheaterhäusernJack Lemmon und Walter Matthau machten das Boulevard-Stück 'Ein seltsames Paar' zur Kultkomödie. Jetzt spielt das Theater Phönix die weibliche Version an ... Weiterlesen ⮕

Til Schweiger zeigt Reue​Zuletzt stand der Filmemacher wegen massiver Vorwürfe im Rampenlicht, er habe Mitarbeiter am Set schikaniert. Jetzt räumt der 59-Jährige erstmals ein, Probleme mit Alkohol zu haben. Zugleich verspricht er, sich zu bessern. Weiterlesen ⮕

Studie zeigt: Nachhaltigkeit kann Banken rentabler machenDas Interesse an ESG-Anlagen ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Auch für Banken wird der Bereich immer relevanter. Laut einer Analyse können sich ESG-Initiativen sogar positiv auf die Rentabilität von Banken auswirken. Weiterlesen ⮕

Heidi Klum zeigt: Genau so müssen Röcke im Herbst aussehenIm Herbst beweisen wir mit Röcken, wie trendbewusst wir sind. Daher folgen wir dem Beispiel von Heidi Klum, denn laut ihr müssen Röcke im Herbst ein ganz klares Design haben. Weiterlesen ⮕

'Die Verräter': Mariella Ahrens zeigt sich nach Entscheidung fassungslosAm Mittwochabend fand das große Finale von 'Die Verräter' statt. Mariella Ahrens glaubte nicht, wer sich letztlich als solcher enttarnte. Weiterlesen ⮕