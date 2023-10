Das Bau-Desaster an der Elbe: Die Gründe, die Folgen, die Reaktionen

Es ist gleichzeitig Hamburgs pompösestes als auch umstrittenstes Bauprojekt: Der Elbtower in der HafenCity – von der politischen Opposition spöttisch als „Olaf-Scholz-Gedächtnisturm“ betitelt. 100 Meter ist das Prestige-Gebäude bereits in die Höhe gewachsen, weitere 145 Meter sollten dazu kommen. Doch jetzt stehen die Bauarbeiten plötzlich still.

Am Freitagvormittag sind noch einige Arbeiter auf der Baustelle in der HafenCity dabei zu sehen, wie sie letzte Sicherungsarbeiten abschließen. Weiter in die Höhe geht es aber erstmal nicht. Drei Lkw warten auf den Elbbrücken, um Waren abzuliefern. Erst nach längerer Zeit werden zwei von ihnen auf das Gelände gelassen. Die Stimmung vor Ort beschreibt ein MOPO-Reporter als nervös, er wird von einem Wachmann direkt lautstark weggeschickt.

währenddessen meldeten die Tochterfirmen Tennis-Point und fahrrad.de, die auch in Hamburg vertreten sind, bereits Insolvenz an. Hohe Baukosten und steigende Zinsen setzen dem Immobilien-Imperium offenbar immer mehr zu. Das Wiener Nachrichtenmagazin „News“ veröffentlichte am Mittwoch die Jahresbilanz für 2022. Demnach soll die Signa Holding einen Verlust von rund einer halben Milliarde Euro erlitten haben. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 waren es noch 570 Millionen Euro Gewinn. Die Schulden sollen von 635 Millionen auf fast zwei Milliarden Euro gestiegen sein.

Die Opposition ist währenddessen auf Zinne. „Korruptionsvorwürfe, undurchsichtige Geschäftsmodelle und finanzielle Risiken haben den Senat nicht davon abgehalten, mit René Benko Vertrage abzuschließen“, kritisiert Linken-Politikerin Heike Sudmann. CDU-Bauexpertin Anke Frieling ergänzt, dass es selbst bei einem erneuten Verkauf der Projekte ewig dauern würde, bis tatsächlich etwas passiert.Bereits 2018 hatte Benko den Zuschlag für den Bau bekommen. headtopics.com

