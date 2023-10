Rugby-WM: England schlägt Argentinien und holt Bronze

Englands Rugby-Nationalteam hat nach dem so bitter verlorenen Halbfinale immerhin den Trostpreis bei der WM in Frankreich geholt. Sechs Tage nach demgewannen die Engländer im Stade de France von St. Denis das Spiel um Platz drei gegen Argentinien 26:23 (16:10) und schafften es nach drei Vize-Titeln (1991, 2007, 2019) erneut auf das"Podium".In der umkämpften Ouvertüre zum Titelkampf gelangen England durch Ben Earl (8.) und Theo Dan (44.

Im Traumendspiel stehen sich am Samstagabend an gleicher Stelle (21.00 Uhr/ProSieben MAXX und ran.de) Südafrika und Neuseeland, das im Halbfinale Argentinien klar dominiert hatte (44:6), gegenüber. Beide haben die Chance, als erste Nation zum vierten Mal Weltmeister zu werden. Titelverteidiger Südafrika hatte sich vor vier Jahren im Finale gegen England die WM-Krone gesichert.

