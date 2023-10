MXON: Anderson und Aubin verletzt

In zwei Wochen findet die Mannschafts-WM im italienischen Franciacorta statt. Zwei der Top-Teams werden nicht mit ihrer Wunschbesetzung nach Italien reisen können.

Schon letzte Woche hat sich Brad Andersen den Daumen gebrochen und wird deshalb nicht für das englische Team in Italien starten können. Für den Briten rückte Billy MacKenzie ins Team. Der Schotte freute sich riesig über seine Nachnominierung und ist richtig heiss auf das Rennen. «Dieses Jahr ist kein normales Jahr», so MacKenzie. «Eigentlich war ich nicht für das Team vorgesehen, deshalb will ich jetzt beweisen, dass ich der richtige Mann bin.

Nachdem aufgrund politischer Querelen auch der Teammanager der englischen Mannschaft, Mark Eastwood, entlassen worden war, wird sich nach derzeitigem Stand Steve Dixon um die Truppe von der Insel kümmern. headtopics.com

Gestern wurde bekannt, dass auch Nicolas Aubin verletzungsbedingt nicht für die Franzosen fahren kann. Für den Yamaha-Piloten wurde vom französischen Teammanager Olivier Robert noch kein Ersatzfahrer benannt. Im Gespräch sind Xavier Boog, Steven Frossard und Grégory Aranda. Die Idee eines französischen Magazins, Mickael Pichon noch einmal zu reaktivieren, dürfte wohl kaum eine Chance auf Realisierung haben.

Weiterlesen:

SpeedweekMag »

MXoN 2015: Team Schweiz ohne Arnaud TonusIm Rahmen des MX Masters-Finales in Gaildorf sickerte durch: Beim Motocross der Nationen muss die Schweiz auf US-Legionär Arnaud Tonus verzichten. Weiterlesen ⮕

MXoN: Team Belgien mit Sandspezialisten für AssenMit Jeremy van Horebeek (Honda/MXGP), Jago Geerts (Yamaha/MX2) und Kevin Strijbos (Yamaha/OPEN) treten für die belgische Nationalmannschaft drei ausgewiesene Sandspezialisten beim MXoN in Assen an. Weiterlesen ⮕

Goldschakal in Deutschland gesichtet – weder Fuchs noch WolfDieses neue Wildtier siedelt sich in Deutschland an. Fürchten muss man sich vor dem wolfsähnlichen Tier aber nicht. Weiterlesen ⮕

Bayern: Regierungsbündnis ist weder Liebesheirat noch KuschelkoalitionAktuelle Nachrichten aus Bayern Weiterlesen ⮕

Parteien: Regierungsbündnis ist weder Liebesheirat noch KuschelkoalitionMünchen (lby) - Kurz vor der Unterzeichnung des neuen Koalitionsvertrages hat CSU-Chef Markus Söder erneut die bestehenden Dissonanzen mit den Freien Weiterlesen ⮕

Bayern: Bündnis ist weder Liebesheirat noch KuschelkoalitionAktuelle Nachrichten aus Bayern Weiterlesen ⮕