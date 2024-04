Prinzessin Beatrix enthüllt Denkmal für verstorbenen Sohn

Es war ein emotionaler Tag für Prinzessin Beatrix (86). Vor elf Jahren ist der Sohn der einstigen Königin gestorben. Nun wird die ehemalige Regentin daran erinnert. Die Niederländerin enthüllte vor einigen Tagen im Schlosspark von Soestdijk ein Denkmal . Zu bestaunen sind die Skulpturen ihrer Familie – darunter befindet sich auch die Statue des verstorbenen Prinzen Friso.

In dem Instagram-Beitrag des Königshauses steht, dass das Denkmal den Namen 'Die Königsfamilie' trägt und neben Friso auch Beatrix' verstorbener Ehemann Prinz Claus und ihre anderen beiden Söhne geehrt werden. Der Tod von Friso liegt mehrere Jahre zurück. Im Februar 2012 kam es zu einem verheerenden Skiunfall: Der Bruder von König Willem-Alexander (56) wurde von einer Lawine erfasst und lag daraufhin rund anderthalb Jahre im Koma. Im August 2013 wurde die traurige Nachricht bekannt, dass er an den Folgen der Hirnschädigung gestorben is

