Russell Crowe wird 60 Jahre alt: So feiert der Schauspieler seinen Geburtstag

Am 7. April hat Russell Crowe (59) allen Grund zum Feiern: Er wird 60 Jahre alt. Im Interview mit Daily Telegraph verrät der Regisseur nun, wie er seinen Ehrentag verbringen wird. Aktuell dreht der Schauspieler einen Film namens ' Nürnberg ' in Ungarn , weswegen er seinen Geburtstag in aller Ruhe am Set verbringen wolle.

'Ich drehe immer noch in Budapest, also werde ich wahrscheinlich Dialoge überarbeiten und mich auf die kommenden Szenen vorbereiten', erklärt Russell und fügt hinzu: 'Ich habe keine Pläne.' Seit März laufen die Dreharbeiten zu dem besagten Drama in Budapest auf Hochtouren – Russell und Rami Malek (42) spielen dabei die beiden Hauptrollen. Und das, obwohl der gebürtige Neuseeländer noch im vergangenen Jahr in Erwägung gezogen hatte, seine Schauspielkarriere aufzugebe

Russell Crowe Geburtstag Schauspieler Film Nürnberg Ungarn

