Beatrix der Niederlande erinnert an ihren verstorbenen Sohn

Vor elf Jahren musste Beatrix der Niederlande ihren Sohn zu Grabe tragen. Nun erinnerte die Ex-Königin rührend an Prinz Friso (†).(†) mit nur 44 Jahren nach einem Lawinen-Unglück . Zuvor lag der Prinz viele Monate im Koma, kam nach dem tragischen Unfall nie mehr zu Bewusstsein. Elf Jahre, nachdem die Ex-Königin, die im Jahr von Frisos Tod zurücktrat, ihr geliebtes Kind zu Grabe tragen mussten, erinnert sie an ihren verstorbenen Sohn ., einen ganz besonderen Termin wahr.

In einem Park in der Gemeinde Baarn weihte sie ein Denkmal mit dem Namen"Die königliche Familie" ein."Der Bildhauer Arthur Spronken schuf 1996 die Bronzeskulpturengruppe, die aus den Porträts der ehemaligen Königin Beatrix, des Prinzen Claus und ihrer drei Söhne besteht", heißt es in dem Instagram-Post, den der niederländische Hof zu dem bewegenden Anlass teilt

Beatrix Niederlande Sohn Prinz Friso Lawinen-Unglück Denkmal Königliche Familie

