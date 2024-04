Prinzessin Madeleine zeigt sich mit Töchtern auf Instagram - Ehemann und Sohn fehlen

Prinzessin Madeleine von Schweden (41) nutzte die Osterzeit, um sich mit ihren beiden Töchtern Prinzessin Leonore (10) und Prinzessin Adrienne (6) auf Instagram zu zeigen. Die eher ernste Haltung der Prinzessinnen sorgte bei den Followern für Diskussionen und Spekulationen: Denn Ehemann Christopher O'Neill (49) und Sohn Nicolas (8) fehlten auf dem Familie nfoto. Warum die beiden nicht zu sehen waren, hat Madeleine nun in einer Instagram -Story verraten (siehe Video oben).

Dort teilte sie ein Foto von Vater und Sohn am sonnigen Strand von Florida. Dazu hinterließ sie den Kommentar: „Manche Jungs wollen einfach nur im Hintergrund rumhängen.“ Scheint so, als hätten Christopher und Nicolas einfach keine Lust auf Fotoshooting gehabt. Villa verkauft: Kehrt Prinzessin Madeleine zurück nach Schweden? Eine andere Frage bleibt allerdings unbeantwortet – noch! Seit gut einem Jahr wird darüber spekuliert, dass Prinzessin Madeleine mit ihrer Familie in ihre schwedische Heimat übersiedel

