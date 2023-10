Porsche-Aktie dennoch im Plus: Jefferies reduziert Ziel für Porsche AG - Porsche integriert Google-Dienst

Für einen Kursanstieg der Porsche-Aktie reiche es nicht, wenn der Sportwagenbauer die zum Börsengang lancierten Ergebnisziele lediglich erreiche, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen moderat. Damit berücksichtigte er die Kosten für die Einführung neuer Modelle sowie die anhaltend hohen Investitionen in Produkte und die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte.

Wie der Sportwagenbauer mitteilte, werden Google-Dienste für Navigation, Sprachsteuerung und das App-Ökosystem in künftigen Fahrzeuggenerationen nutzbar sein. Ein erster Serieneinsatz sei für "Mitte des Jahrzehnts" geplant. Die Partnerschaft mit dem US-Konzern sei langfristig angelegt. Die bekannte Nutzeroberfläche des Porsche Communication Management (PCM) werde weiterhin eingesetzt, so das Unternehmen weiter.

Porsche-Aktie vorbörslich dennoch im Plus: Jefferies reduziert Ziel für Porsche AGDas Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG von 95 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf 'Hold' belassen. Weiterlesen ⮕

