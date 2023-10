Aufhängungs-Trick: Kein Protest gegen Mercedes

Beim Grossen Preis der Türkei ist es besonders stark aufgefallen: Die Autos von Formel-1-Weltmeister Mercedes-Benz fahren oft mit recht steil gestelltem Heckflügel, was gut ist für den Speed in den Kurven. Aber gleichzeitig sind sie beneidenswerte schnell auf den Geraden, was mit obiger Heckflügeleinstellung nicht möglich sein dürfte. Fernsehbilder zeigten: Mercedes setzt eine mechanische Vorrichtung ein, um den Wagen an der Hinterachse auf den Geraden zu senken.

Der geniale Kniff dabei: Das Absenken des Autos führt zu einem gezielten Strömungsabriss am Heck, was zwar dem Abtrieb schadet, aber das macht auf der Geraden nichts; der Strömungsabriss verringert den Luftwiderstand, und das erhöht das Tempo. Wie Mercedes das erreicht, darüber rätseln derzeit die Techniker der Gegner.

Uns hat dazu eine Frage von Leser Hanspeter Dättwyler aus Basel erreicht: «Gibt es wegen des Aufhängungs-Tricks von Mercedes eigentlich keinen Anlass für die Gegner, einen Protest einzulegen?» Eine solche Vorrichtung ist nicht verboten, muss gemäss Reglement aber mechanisch funktionieren, darf also nicht mit hydraulischen Hilfsmitteln aktiviert werden. Mercedes würde ein solches System nicht einsetzen, ohne nicht zuvor das Okay der Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA eingeholt zu haben. Dennoch ist auch schon gegen Vorrichtungen protestiert worden, welche von den FIA-Fachleuten gutgeheissen worden waren. headtopics.com

Was sagt Christian Horner, Teamchef von Mercedes-Rivale Red Bull Racing? «Wir sind nicht der Ansicht, dass diese Vorrichtung illegal ist. Ein solcher Kniff ist nicht das erste Mal angewandt worden. In der Türkei war der Effekt einfach sehr extrem. Wir haben nie gesagt, dass dieses System die Regeln verletzt, also gibt es für uns auch keinen Grund, dagegen vorzugehen.» Aus dem Fahrerlager ist zu hören: Auch von anderen Rennställen ist kein Protest zu erwarten.

