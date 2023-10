Berlin & Brandenburg: Gefangene für 'Aida'-Projekt gesucht: Casting für Statisten

Berlin (dpa/bb) - Das Opernprojekt "Aida" sucht nach Statisten, die sich freiwillig in Ketten legen lassen. Diese sollen bei der Show von "Aida - Das Arena Opern Spektakel" am 7. März in der Mercedes Benz Arena in Berlin Gefangene im alten Ägypten verkörpern. Interessierte können am 9. November an einem Casting teilnehmen, wie die Semmel Concerts Entertainment am Montag mitteilte.

Die Oper handelt von der Liebesgeschichte zwischen der äthiopischen Gefangenen Aida und dem ägyptischen Feldherrn Radames. Vor dem Halt in Berlin sind unter anderem Arena-Shows in Hamburg, München und Antwerpen geplant.

