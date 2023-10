Ferrari-Aktie leicht im Plus (283,40 €)

Den vollständigen Artikel lesen ...Mega-Chance: Der Indien ReportIhre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien.

Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden.Hier klicken

(Ferrari) - Ferrari, Carlos Sainz (Ferrari) und Lando Norris (McLaren) belegen die vorderen PlätzeNico Hülkenberg belegt im Haas den 13. Platz beim 200. Grand Prix. Max Verstappen ist bereits Weltmeister und Red Bull ist Konstrukteursweltmeister. Weiterlesen ⮕

Aktie mit starkem Plus: Bullen planen FestEin Plus von 7,24 Prozent lässt die Bullen jubeln. Die Charttechnik zeigt sich positiv und die Aktie nähert sich einem wichtigen Widerstand. Erfahren Sie mehr in unserem Artikel. Weiterlesen ⮕

Meituan-Aktie leicht im Plus (13,7675 €)Im Plus liegt derzeit der Anteilsschein von Meituan . Der jüngste Kurs betrug 13,77 Euro. Im Wertpapierhandel hat sich heute die Meituan-Aktie zwischenzeitlich um 2,63 Prozent verteuert. Der Kurs des Anteilsscheins Weiterlesen ⮕

Porsche-Aktie vorbörslich dennoch im Plus: Jefferies reduziert Ziel für Porsche AGDas Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG von 95 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf 'Hold' belassen. Weiterlesen ⮕

Porsche-Aktie dennoch im Plus: Jefferies reduziert Ziel für Porsche AGDas Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG von 95 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf 'Hold' belassen. Weiterlesen ⮕

Aktienmarkt: Kurs der Aktie von Patrizia im Plus (7,27 €)An der deutschen Börse notiert der Anteilsschein von Patrizia derzeit ein wenig fester. Der jüngste Kurs betrug 7,27 Euro. Ein Kursplus von 0,41 Prozent steht gegenwärtig für das Wertpapier von Patrizia Weiterlesen ⮕