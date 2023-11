Microsoft-Aktien setzen Rekordjagd fort, OpenAI holt entlassenen Chef zurück

Microsoft-Aktien setzen ihre Rekordjagd am Mittwoch unbeirrt fort. Der höchste jemals gehandelte Preis für die Papiere des US-Technologie-Schwergewichts liegt nun bei 379,79 Dollar. Das von Microsoft massiv unterstützte Start-up für generative künstliche Intelligenz OpenAI gab bekannt, dass der zuvor entlassene Chef Sam Altman in seine Position zurückkehren werde.

Dieser überraschende Schritt ist die jüngste Entwicklung in einem dramatischen, tagelangen Streit im Vorstand, der Sorgen um die Zukunft des Herstellers des beliebten KI-Chatbots ChatGPT ausgelöst hat. In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X gab OpenAI bekannt, dass Altman, der von vielen als eine der führenden Persönlichkeiten in der internationalen Debatte über den Einsatz von KI angesehen wird, zurückgeholt werden soll. Mitbegründer Greg Brockman, der das Unternehmen nach Altmans Entlassung am vergangenen Freitag verlassen hatte, kehrt ebenfalls zurück





