Steuerrückzahlungen: So holen Sie das meiste Geld vom Finanzamt

Rund 1000 Euro an Steuern erhalten viele Bürger vom Finanzamt zurück. Wer die Ausgaben klug steuert, kann besonders viel kassieren, so der Bund der Steuerzahler. Dieser Betrag kann aber auch deutlich höher ausfallen, wenn die Steuerpflichtigen ihre Ausgaben klug steuern. „Das kann einige hundert Euro an Steuererstattung sichern“, sagt eine Sprecherin des Bundesverbandes der Steuerzahler (BdSt).

Wichtig ist vor allem, dass man alle Belege behält und sie, bevor man die Steuererklärung macht, sortiert. Wir erklären, worauf man noch achten kann. 1230 Euro Freibetrag gewährt das Finanzamt automatisch als Werbungskostenpauschale. „Ist die Summe schon überschritten oder liegen die Werbungskosten knapp darunter, kann es sinnvoll sein, Investitionen noch in dieses Jahr vorzuziehen“, erklärt der BdSt. Gezählt werden dabei Fachbücher, Arbeitskleidung oder Ausstattung für da





