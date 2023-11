OpenAI-Chef Sam Altman verliert seinen Job

Paukenschlag in der noch jungen KI-Branche: OpenAI-Chef Sam Altman, eine ihrer Galionsfiguren, verliert seinen Job. Der Verwaltungsrat hat ihm das Vertrauen entzogen. Altman war das Gesicht von OpenAI - und im weiteren Sinne auch des Booms bei Künstlicher Intelligenz. Die Mitteilung von OpenAI am Freitag war ungewöhnlich scharf formuliert: Altman sei nicht aufrichtig in seiner Kommunikation mit dem Aufsichtsgremium gewesen.

„Der Verwaltungsrat hat kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeit, OpenAI weiterhin zu führen.“ Nähere Details gab es nicht. In der Tech-Industrie in Die renommierte Technologie-Journalistin Kara Swisher schrieb, Auslöser seien Differenzen zwischen zwei Lagern von OpenAI gewesen - und zwar zwischen dem gewinnorientierten und dem Non-Profit-Flüge





