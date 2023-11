Leroy Sané zeigt sich gut gelaunt bei der Nationalmannschaft

Das Lächeln ist zurück - und es geht auch gar nicht wieder weg. Gut gelaunt und immer wieder flachsend zeigt sich Leroy Sané dieser Tage bei der Nationalmannschaft. 'Ich hatte eine gute Vorbereitung, bin gut gestartet und hab mich in einen Flow gespielt. Im Moment macht es gerade Spaß, im Verein und in der Nationalmannschaft', sagte Sané am Tag vor Länderspiel gegen die Türkei (Samstag, 20.45 Uhr). BR24Sport überträgt das Spiel Deutschland - Türkei live in der Radioreportage.

Ebenfalls hier geht es zum Liveticker. Die Pressekonferenz war einer der seltenen Medientermine, genauer der erste im DFB-Dress seit vier Jahren. Angesprochen darauf reagierte Sané entspannt lächelnd: 'Julian (Nagelsmann, Anm. d. Red.) hat mir ne nette Nachricht geschrieben. Die habe ich natürlich sehr gerne angenommen und gesagt, dass ich sehr gerne mitkomme und die Fragen beantworte.' Das war nicht immer so. Erst ein halbes Jahr ist es her, dass sich Sané einmal mehr gegen Kritik an seinen chronischen Formschwankungen erwehren musst

:

SKYSPORTDE: Wer sollte das Tor der deutschen Nationalmannschaft hüten?Sky Experte Rene Adler äußert sich zu Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen und gibt eine Einschätzung ab.

Herkunft: SkySportDE | Weiterlesen »

DPA: Gündogans tiefe Verbundenheit: Erstmals gegen die Türkei«Besonders» und «emotional» wird es in jedem Fall: Ilkay Gündogan trifft mit der Fußball- Nationalmannschaft erstmals auf das Heimatland seiner Eltern. Er musste lange warten dpa via aachenerzeitung (se)

Herkunft: dpa | Weiterlesen »

BERLİNERZEİTUNG: Neue Umfrage in Russland: Erstmals Mehrheit für Verhandlungen mit der UkraineEine Umfrage in Russland zeigt: Erstmals seit Februar 2022 wünschen sich mehr Russen Frieden als Krieg mit der Ukraine. Doch unter welchen Bedingungen?

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »

MST_ALLENEWS: Max Verstappen ist nicht interessiert an Las VegasDer dreimalige Weltmeister Max Verstappen zeigt kein Interesse an den Veranstaltungen und dem Drumherum des Formel-1-Rennens in Las Vegas.

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »

NTVDE: Salzarme Ernährung senkt Blutdruck auch bei MedikamenteneinnahmeEine amerikanische Studie zeigt, dass eine salzarme Ernährung den Blutdruck auch bei Menschen, die bereits blutdrucksenkende Medikamente einnehmen, deutlich senken kann.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

DERSPİEGEL: WHO alarmiert über Ausbreitung von Krankheiten im GazastreifenDie israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge die sterblichen Überreste einer von der Hamas verschleppten Frau gefunden. Und: Weitere 144 Lastwagen bringen Hilfsgüter in Gazastreifen. Die News.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen »