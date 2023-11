Wer sollte das Tor der deutschen Nationalmannschaft hüten?

Wer sollte bei der Heim-EM im kommenden Jahr zwischen des Pfosten des DFB-Tores stehen? Sky Experte Rene Adler hat sich zu Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen geäußert und eine Einschätzung gegeben. Knapp elf Monate nach seinem schweren Ski-Unfall ist Manuel Neuer zurück. Der 37-Jährige stand in den letzten fünf Pflichtspielen des FCB zwischen den Pfosten und zeigte dabei überzeugende Leistungen.

Beim FC Bayern ist der 493-fache-Bundesligaspieler die unangefochtene Nummer eins, beim DFB hat der Torwart seine Spitzenposition dagegen an Marc-Andre ter Stegen verloren. Der Barca-Keeper hütete in acht der letzten neun DFB-Partien das Tor der Nationalmannschaft und wird aller Voraussicht nach auch bei den beiden anstehenden Länderspielen gegen die Türkei (Samstag,18.11./20:45 Uhr) und Österreich (Dienstag, 21.11./20:45 Uhr) im deutschen Gehäuse stehe

:

DPA: Kampf um den EM-Platz im deutschen TorKurz nach seinem Comeback ist Manuel Neuer nicht bei den kommenden Länderspielen dabei. In Berlin tritt er trotzdem als DFB -Torhüter in Erscheinung - und macht seine Ziele deutlich via weserkurier (hc)

Herkunft: dpa | Weiterlesen »

STERNDE: Bahnstreik: Der Lahmleger – wer ist GDL-Chef Claus Weselsky?Erneut drohen Bahnstreiks. Die GDL treibt die Deutsche Bahn wieder vor sich her. Im Mittelpunkt ihr Chef: Claus Weselsky. Wer ist der Mann, der Deutschlan...

Herkunft: sternde | Weiterlesen »

HEİSEONLİNE: Wer soll die EU-Regeln des Digital Service Act (DSA) in Deutschland durchsetzen?Am 17. Februar 2024 müssten die Behörden der Bundesrepublik eigentlich startklar sein. Doch das wird kaum etwas werden. Denn das Digitale-Dienste-Gesetz (DDG), mit dem Deutschlands Aufsichtsregime organisiert werden soll, hängt vor der Kabinettssitzung weiterhin in der Luft. Kernstreitpunkt: Die zuständigen Behörden – und wer wie mitbeaufsichtigen darf.

Herkunft: heiseonline | Weiterlesen »

RPONLİNE: CDU-Fraktionschef: “Wer das Kalifat fordert, ist hier unerwünscht“​Der Chef der CDU-Landtagsfraktion spricht über die Sicherheit von Jüdinnen und Juden in NRW, Verschärfungen beim Strafrecht und eine bemerkenswerte Pressekonferenz in Berlin.

Herkunft: rponline | Weiterlesen »

FOCUSONLİNE: Rente: Wer von Steuersenkungen wegen Verbots der „Doppelbesteuerung“ profitiertFür Ruheständler gilt wie für jeden Bürger: Ihre Einkünfte unterliegen der Steuerpflicht. Aber trotzdem gibt es Besonderheiten: Der Bundesfinanzhof hat die sogenannte Doppelbesteuerung von Rentnern untersagt. Was das bedeutet und wer besonders profitiert.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

AERZTEZEİTUNG: Wer ist Matthias Mieves?Im Interview mit der Ärzte Zeitung erklärt der SPD-Digitalpolitiker Matthias Mieves spdbt, wie die neuen Digitalgesetz|e das ärztliche „Leben einfacher machen“ sollen. ePA PVS DigiG GDNG

Herkunft: aerztezeitung | Weiterlesen »