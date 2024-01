Quarkbällchen sind einfach ein Genuss. Außen schön kross und innen luftig leicht. Hier bekommt ihr ein schnelles Rezept für den Klassiker. Quarkbällchen sind nicht nur zu besonderen Festen, wie Martinstag, Silvester oder Karneval ein absoluter Leckerbissen. Auch an einem normalen Sonntag machen sich die luftig-lockeren Happen einfach prächtig auf eurer Kaffeetafel. Läuft euch beim Anblick der kleinen, runden Kugeln auch gerade das Wasser im Mund zusammen? Dann seid ihr hier genau richtig.

Wir verraten euch ein himmlisch leckeres Rezept für luftige Quarkbällchen, die ihr super schnell herstellen könnt. Bei mir bleiben die Quarkbällchen jedenfalls nicht lange liegen und sind ganz schnell verputzt.Die perfekten Quarkbällchen sind innen schön weich, fluffig und gleichzeitig. Zum Schluss werden sie in Zucker geschwenkt und haben deshalb ihren unverkennbar leckeren und süßen Geschmack.





